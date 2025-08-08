Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ie?irea de la guvernare. Biroul Permanent convocat dup? tensiunile din Coali?ie privind ceremoniile pentru Ion Iliescu



Mediafax Liderul PSD Sorin Grindeanu anun?? convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Na?ional pentru luni, în urma tensiunilor create în Coali?ia de guvernare din cauza pozi?iei unor parteneri fa?? de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul pre?edinte Ion Iliescu. Articolul (…)