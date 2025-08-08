Ziarul japonez Yomiuri d? în judecat? Perplexity ?i cere 14,7 milioane de dolari desp?gubiri

Ziarul japonez Yomiuri d? în judecat? Perplexity ?i cere 14,7 milioane de dolari desp?gubiri. Mediafax Ziarul japonez Yomiuri Shimbun a dat în judecat? Perplexity, cerând desp?gubiri pentru folosirea f?r? permisiune a articolelor sale. Articolul Ziarul japonez Yomiuri d? în judecat? Perplexity ?i cere 14,7 milioane de dolari desp?gubiri apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]