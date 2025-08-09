WSJ: Putin a propus oprirea r?zboiului în schimbul regiunilor estice ale Ucrainei, în cadrul unei întâlniri cu Witkoff
Mediafax Pre?edintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezentat o propunere ampl? de încetare a focului în Ucraina, în cadrul unei întâlniri cu emisarul american Steve Witkoff, propunând oprirea ostilit??ilor în schimbul regiunilor estice ale Ucrainei, relateaz? The Wall Street Journal (WSJ), citând (…)
