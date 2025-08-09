80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare
Aug 9, 2025
80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare.
Mediafax Nagasaki a marcat 80 de ani de la atacul atomic, iar supravie?uitorii cer abolirea armelor nucleare pentru ca ora?ul s? fie ultimul loc din lume lovit de o astfel de bomb?. Articolul 80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare (…)
[Read the article in Mediafax]