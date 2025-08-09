80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare

80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare. Mediafax Nagasaki a marcat 80 de ani de la atacul atomic, iar supravie?uitorii cer abolirea armelor nucleare pentru ca ora?ul s? fie ultimul loc din lume lovit de o astfel de bomb?. Articolul 80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supravie?uitorii cer interzicerea armelor nucleare (…) [Read the article in Mediafax]