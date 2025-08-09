 
Romaniapress.com

August 9, 2025

Pompierii au g?sit o biblie neatins? de fl?c?ri dup? un incendiu care a afectat o cas? ?i o biseric?
Aug 9, 2025

Pompierii au g?sit o biblie neatins? de fl?c?ri dup? un incendiu care a afectat o cas? ?i o biseric?.

Mediafax Pompierii din jude?ul Mehedin?i au g?sit o biblie neatins? de fl?c?ri dup? ce au stins un incendiu care a afectat o cas? ?i o biseric? din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor c? exist? lucruri pe care nici fl?c?rile nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor. Articolul (…)

[Read the article in Mediafax]
 
 
SEE ALSO IN ROMANIAN NEWSPAPERS

Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate pe plaje din Ucraina Mediafax Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate în regiunea Odessa din sudul Ucrainei, pe dou? plaje unde înotul era interzis, au anun?at duminic? oficialii regionali. Guvernatorul regional Oleh Kiper a declarat c? un b?rbat a fost ucis în Karolino-Buhaz, iar un alt b?rbat ?i o (…)

TikTok inten?ioneaz? s? concedieze echipa de moderare din Germania. Inteligen?a artificial? ar urma s? ii ia locul Mediafax TikTok a declarat c? inten?ioneaz? s? desfiin?eze întreaga echip? de moderare din Berlin, care elimin? con?inutul d?un?tor de pe platform?, iar activitatea acesteia s? fie externalizat? c?tre inteligen?a artificial?. Articolul TikTok inten?ioneaz? s? concedieze echipa de moderare din (…)

Cele dou? ipoteze ale pr?bu?irii avionului de agrement de la Arad Mediafax Accidentul aviatic soldat cu doi mor?i, produs sâmb?t? în Arad, face obiectul unei anchete desf??urate la fa?a locului împreun? cu exper?i din avia?ie. Articolul Cele dou? ipoteze ale pr?bu?irii avionului de agrement de la Arad apare prima dat? în Mediafax.

"Summer glow up", noua form? de violen?? estetic? care inund? re?elele sociale ?i amenin?? s?n?tatea adolescentelor Mediafax Odat? cu vara, vin, ca în fiecare an, mandatele estetice. În 2025, pe re?elele sociale a fost numit? „Summer glow up”, o tendin?? care pare a fi despre motiva?ie ?i autoîngrijire, dar care ascunde aceea?i presiune estetic? patriarhal? de pân? acum: s? sl?be?ti, s? te epilezi, s? (…)

Sondaj: Germanii sunt in favoarea recunoa?terii statului palestinian. Guvernul de la Berlin nu ia in calcul un astfel de pas Mediafax Un sondaj realizat recent arat? c? ideea recunoa?terii statului palestinian este sus?inut? de majoritatea germanilor. Articolul Sondaj: Germanii sunt în favoarea recunoa?terii statului palestinian. Guvernul de la Berlin nu ia în calcul un astfel de pas apare prima dat? în Mediafax.

Trei po?ta?i vor merge cu bicicletele din Germania pan? in satul lui Mo? Cr?ciun din Finlanda Mediafax Trei po?ta?i vor merge cu bicicletele din Germania pân? în satul lui Mo? Cr?ciun din Finlanda. Cei trei vor fi îmbr?ca?i în elfi ?i vor transporta scrisorile copiilor din regiunea lor adresate lui Mo? Cr?ciun. Articolul Trei po?ta?i vor merge cu bicicletele din Germania pân? în satul (…)

Cum i?i protejezi colana vertebral? dac? faci c?l?torii de lung? durat? Mediafax Societatea Spaniol? a Coloanei Vertebrale a oferit câteva recomand?ri de baz? pentru ca spatele s? nu sufere prea mult Articolul Cum î?i protejezi colana vertebral? dac? faci c?l?torii de lung? durat? apare prima dat? în Mediafax.

 


Romaniapress.com : all romanian news. Copyright © DIRECTWAY | News RSS |