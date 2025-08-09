Semn al detension?rii? Coreea de Nord începe s? demonteze difuzoarele de la grani?a cu Sudul
Aug 9, 2025
Semn al detension?rii? Coreea de Nord începe s? demonteze difuzoarele de la grani?a cu Sudul.
Mediafax Coreea de Sud a anun?at sâmb?t? c? Phenianul a început s? demonteze difuzoarele de propagand? de la grani??, în încercarea de a reduce tensiunile din peninsul?. Articolul Semn al detension?rii? Coreea de Nord începe s? demonteze difuzoarele de la grani?a cu Sudul apare prima dat? în (…)
[Read the article in Mediafax]