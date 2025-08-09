Fran?a. Un b?rbat a omorât o femeie ?i apoi i-a atacat pe poli?i?ti. El a fost împu?cat mortal
Aug 9, 2025
Mediafax Un b?rbat a omorât o femeie ?i apoi i-a atacat pe poli?i?ti cu o macet?. Incidentul a avut loc într-o localitate din Bretania, Fran?a. Agresorul a fost împu?cat mortal. Articolul Fran?a. Un b?rbat a omorât o femeie ?i apoi i-a atacat pe poli?i?ti. El a fost împu?cat mortal apare prima (…)
