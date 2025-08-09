Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump”
Aug 9, 2025
Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump”.
Mediafax Ali Khamenei a declarat sâmb?t? c? Teheranul va bloca ceea ce el a numit „coridorul american” din Caucaz. Articolul Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump” apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]