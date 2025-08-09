Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump”

Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump”. Mediafax Ali Khamenei a declarat sâmb?t? c? Teheranul va bloca ceea ce el a numit „coridorul american” din Caucaz. Articolul Iranul amenin?? s? blocheze „coridorul american” din Caucaz: „Va deveni un cimitir pentru mercenarii lui Trump” apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]