Prognoz? METEO special? pentru Bucure?ti. Duminic? ?i luni vor fi temperaturi ridicate

Prognoz? METEO special? pentru Bucure?ti. Duminic? ?i luni vor fi temperaturi ridicate. Mediafax În Bucure?ti, duminic? ?i luni va fi foarte cald, cu temperaturi maxime în jur de 35-37 de grade ?i un disconfort termic ridicat, potrivit avertiz?rilor cod galben emise de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie. Articolul Prognoz? METEO special? pentru Bucure?ti. Duminic? ?i luni (…) [Read the article in Mediafax]