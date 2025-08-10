Bolojan, despre reforma în administra?ia public?: E foarte posibil s? avem reduceri de personal

Bolojan, despre reforma în administra?ia public?: E foarte posibil s? avem reduceri de personal. Mediafax E foarte posibil s? avem reduceri de personal, pentru c? în multe locuri personalul e supradimensionat, a declarat duminic? premierul Ilie Bolojan, referindu-se la reforma în administra?ia public?. Articolul Bolojan, despre reforma în administra?ia public?: E foarte posibil s? avem (…) [Read the article in Mediafax]