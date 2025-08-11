Trump vrea s? evacueze persoanele f?r? ad?post din Washington ?i s? le trimit? „departe de capital?”

Pre?edintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis duminic? s? evacueze persoanele f?r? ad?post din capitala ??rii ?i s? închid? infractorii, în pofida faptului c? primarul Washingtonului sus?ine c? nu exist? în prezent o cre?tere a criminalit??ii.