Armata israelian? a ucis un jurnalist Al Jazeera: „Anas Al Sharif era conduc?torul unei celule teroriste din cadrul Hamas”
Aug 11, 2025
Mediafax Armata israelian? a declarat c? l-a ucis pe jurnalistul Al Jazeera Anas Al Sharif, despre care a sus?inut c? conducea o celul? Hamas, într-un atac asupra ora?ului Gaza. Articolul Armata israelian? a ucis un jurnalist Al Jazeera: „Anas Al Sharif era conduc?torul unei celule teroriste (…)
