Netanyahu: „Dac? am fi vrut s? comitem un genocid, ne-ar fi luat exact o dup?-amiaz?”
Aug 11, 2025
Netanyahu: „Dac? am fi vrut s? comitem un genocid, ne-ar fi luat exact o dup?-amiaz?”.
Mediafax Premierul Benjamin Netanyahu, la conferin?a sa de pres? de duminic? sear?, a recurs la un argument frecvent invocat de mul?i activi?ti pro-Israel pentru a respinge acuza?iile c? Israelul ar comite un genocid în Gaza. Articolul Netanyahu: „Dac? am fi vrut s? comitem un genocid, ne-ar (…)
[Read the article in Mediafax]