R?zboiul din Ucraina, ziua 1265. Liderii europeni vor s? discute cu Trump înaintea întâlnirii cu Putin

R?zboiul din Ucraina, ziua 1265. Liderii europeni vor s? discute cu Trump înaintea întâlnirii cu Putin. Mediafax Ministrul Ap?r?rii din Polonia crede c? Zelenski ar trebui invitat în Alaska. Discu?ii, al?turi de consilierii lui Trump W?adys?aw Kosiniak-Kamysz, vicepremier, dar ?i ministru al Ap?r?rii din Polonia, consider? c? Zelenski ar trebui s? fie prezent la summitul Putin – Trump din Alaska. (…) [Read the article in Mediafax]