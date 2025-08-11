Netanyahu ap?r? preluarea ora?ului Gaza, în timp ce ONU avertizeaz? cu privire la „calamitate”
Aug 11, 2025
Mediafax Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ?i-a ap?rat planul de preluare militar? a ora?ului Gaza, în ciuda condamn?rii ?i furiei crescânde la nivel interna?ional, oficialii Na?iunilor Unite avertizând c? aceast? mi?care ar duce la „o alt? calamitate” în enclava asediat? ?i (…)
