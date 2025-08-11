Oana ?oiu: România sus?ine o solu?ie bazat? pe respectarea deplin? a suveranit??ii, independen?ei ?i integrit??ii teritoriale a Ucrainei

Oana ?oiu: România sus?ine o solu?ie bazat? pe respectarea deplin? a suveranit??ii, independen?ei ?i integrit??ii teritoriale a Ucrainei. Mediafax Oana ?oiu spune c? România vrea pace în Ucraina, dar numai cu respectarea grani?elor ?i implicarea direct? a Ucrainei în negocieri, plus garan?ii clare de securitate pentru a evita alte atacuri. Articolul Oana ?oiu: România sus?ine o solu?ie bazat? pe respectarea deplin? a (…) [Read the article in Mediafax]