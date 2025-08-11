Trump sus?ine c? va încerca s? recupereze teritoriile Ucrainei în negocierile cu Rusia: „Au ocupat teritoriul cel mai important”
Aug 11, 2025
Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, a declarat c? va încerca s? recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri, cu pre?edintele rus Vladimir Putin. Articolul Trump sus?ine c? va încerca s? recupereze teritoriile Ucrainei în negocierile cu Rusia: „Au ocupat (…)
