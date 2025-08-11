„Vineri plec în Rusia”. Trump pare s? uite c? Alaska este teritoriu american, în contextul întâlnirii sale cu Putin

Pre?edintele american Donald Trump a spus într-o conferin?? de pres? c? va merge în Rusia pentru a se întâlni cu Vladimir Putin pentru a discuta despre r?zboiul din Ucraina. În realitate îns?, summitul dintre cei doi are loc în Alaska, teritoriu american.