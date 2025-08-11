Pompierii români din Grecia, solicita?i s? intervin? pentru stingerea unui incendiu de vegeta?ie

Pompierii români din Grecia, solicita?i s? intervin? pentru stingerea unui incendiu de vegeta?ie. Mediafax Pompierii români trimi?i în Grecia au fost chema?i s? ajute la stingerea unui incendiu de vegeta?ie în regiunea Anatoliki Attiki. Articolul Pompierii români din Grecia, solicita?i s? intervin? pentru stingerea unui incendiu de vegeta?ie apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]