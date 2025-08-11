Fondul suveran norvegian se retrage din 11 companii israeliene ca urmare a crizei din Gaza

Fondul suveran norvegian se retrage din 11 companii israeliene ca urmare a crizei din Gaza. Mediafax Fondul suveran norvegian va renun?a la ac?iunile sale de la 11 companii israeliene. Investi?iile în companiile care sus?in r?zboiul contravin regulilor dup? care func?ioneaz? fondul norvegian. Articolul Fondul suveran norvegian se retrage din 11 companii israeliene ca urmare a crizei (…) [Read the article in Mediafax]