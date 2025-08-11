Ford va investi aproape 2 miliarde de dolari într-o fabric? de ma?ini electrice din Kentucky

Ford va investi aproape 2 miliarde de dolari într-o fabric? de ma?ini electrice din Kentucky. Mediafax Ford Motor Co. va investi aproape 2 miliarde de dolari în modernizarea unei fabrici din Kentucky pentru a produce vehicule electrice, despre care spune c? vor fi mai accesibile, mai u?or de construit ?i vor concura cu modelele rivale. Articolul Ford va investi aproape 2 miliarde de (…) [Read the article in Mediafax]