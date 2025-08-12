Sinner îl învinge pe Diallo, într-un meci întrerupt de o alarm? de incendiu la Cincinnati Open

Sinner îl învinge pe Diallo, într-un meci întrerupt de o alarm? de incendiu la Cincinnati Open. Mediafax Jannik Sinner, liderul mondial ?i campionul en-titre la Cincinnati Open, a trecut cu bine peste o situa?ie neobi?nuit? în turul al treilea al turneului ATP Masters 1000, reu?ind s? se impun? în fa?a canadianului Gabriel Diallo în ciuda unei alarme de incendiu declan?ate în timpul (…) [Read the article in Mediafax]