Pl?te?ti cu bani sau cu viitorul t?u? – Stil de via?? sau capcan? financiar?? – PASTILA FINANCIAR? by Mediafax



Pl?te?ti cu bani sau cu viitorul t?u? – Stil de via?? sau capcan? financiar?? – PASTILA FINANCIAR? by Mediafax.

Mediafax Ast?zi, în Pastila Financiar?, punem lupa pe alegerile care ne pot costa mai mult decât credem. Pl?te?ti cu bani sau, de fapt, cu viitorul t?u? Este stilul t?u de via?? o expresie a libert??ii sau o capcan? financiar? mascat?? Discut?m despre cum obiceiurile zilnice, aparent (…)