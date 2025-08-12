Coreea de Sud ?i SUA vor organiza summit pe 25 august pentru consolidarea alian?ei de securitate

Coreea de Sud ?i SUA vor organiza summit pe 25 august pentru consolidarea alian?ei de securitate. Mediafax Pre?edintele sud-coreean Lee Jae Myung ?i pre?edintele american Donald Trump se vor întâlni pe 25 august la Washington pentru primul lor summit oficial, cu scopul de a discuta înt?rirea alian?ei bilaterale ?i aprofundarea parteneriatului în domeniul securit??ii economice.