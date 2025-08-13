O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se preg?te?te pentru via?a dup? r?zboi

O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se preg?te?te pentru via?a dup? r?zboi. Mediafax Kremlinul arat? semne c? este preg?tit s? încheie r?zboiul cu Ucraina, sus?in jurnali?tii independen?i ru?i cita?i de Meduza. Cu toate acestea, sursele avertizeaz? c?, în cazul unui e?ec al negocierilor, Rusia ar putea relua atacurile ?i ar da vina pe Ucraina pentru escaladarea (…) [Read the article in Mediafax]