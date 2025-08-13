Paza de coast? italian?: 26 de mor?i în urma r?sturn?rii unei b?rci care transporta migran?i

Paza de coast? italian?: 26 de mor?i în urma r?sturn?rii unei b?rci care transporta migran?i. Mediafax O ambarca?iune cu aproape 100 de migran?i s-a r?sturnat, miercuri, în apele din largul insulei italiene Lampedusa, provocând moartea a cel pu?in 26 de persoane, a anun?at paza de coast? italian? ?i agen?iile ONU. Mai multe persoane au fost date disp?rute. Articolul Paza de coast? (…) [Read the article in Mediafax]