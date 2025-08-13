Dominic Fritz, despre actualul deficit bugetar: Este o crim? fa?? de urm?toarea genera?ie

Dominic Fritz, despre actualul deficit bugetar: Este o crim? fa?? de urm?toarea genera?ie. Mediafax Pre?edintele USR, Dominic Fritz, atrage miercuri sear? aten?ia asupra deficitului bugetar, men?ionând c? „este o crim? fa?? de urm?toarea genera?ie".