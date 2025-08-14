Serbia în Focul Protestelor. Ciocniri violente între sus?in?torii lui Vucic ?i manifestan?ii antiguvernamentali
Aug 14, 2025
Serbia în Focul Protestelor. Ciocniri violente între sus?in?torii lui Vucic ?i manifestan?ii antiguvernamentali.
Mediafax Miercuri, sear? au izbucnit ciocniri între protestatarii antiguvernamentali sârbi ?i sus?in?torii puterii, pentru a doua zi, într-o escaladare major? dup? mai bine de nou? luni de demonstra?ii împotriva pre?edintelui autocrat Aleksandar Vucic potrivit AP. Articolul Serbia în Focul (…)
[Read the article in Mediafax]