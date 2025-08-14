Anestezic contaminat cu bacterii, în spitalele din Argentina. Cel pu?in 87 de pacien?i au murit

Anestezic contaminat cu bacterii, în spitalele din Argentina. Cel pu?in 87 de pacien?i au murit. Mediafax Cinci loturi contaminate de fentanil ar fi fost distribuite în opt spitale ?i centre de s?n?tate din Argentina, potrivit Le Figaro.