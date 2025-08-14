Un adolescent ucrainean a fost arestat în Polonia. Este acuzat c? a vandalizat monumente în numele Rusiei

Un adolescent ucrainean a fost arestat în Polonia. Este acuzat c? a vandalizat monumente în numele Rusiei. Mediafax Agen?ia de Securitate Intern? a Poloniei (ABW) a arestat un adolescent ucrainean, în vârst? de 17 ani, acuzat de comiterea de acte de sabotaj la ordinele serviciilor de informa?ii str?ine, a anun?at, joi, biroul prim-ministrului polonez Donald Tusk, citat de The Kyiv Independent.