Summit Trump-Putin în Alaska. Întâlnirea aduce îngrijor?ri majore din cauza lipsei exper?ilor în politic? extern? care s? îl ajute pe Trump

Summit Trump-Putin în Alaska. Întâlnirea aduce îngrijor?ri majore din cauza lipsei exper?ilor în politic? extern? care s? îl ajute pe Trump. Mediafax Înaintea întâlnirii programate vineri în Alaska cu pre?edintele rus Vladimir Putin, Casa Alb? se confrunt? cu critici privind lipsa consilierilor experimenta?i în politic? extern? ?i securitate na?ional?. Articolul Summit Trump-Putin în Alaska. Întâlnirea aduce îngrijor?ri majore din (…) [Read the article in Mediafax]