Peste 100 de ONG-uri acuz? Israelul c? folose?te ajutorul umanitar ca arm? în Gaza

Peste 100 de ONG-uri acuz? Israelul c? folose?te ajutorul umanitar ca arm? în Gaza. Mediafax Organiza?ii interna?ionale sus?in c?, din martie, majoritatea agen?iilor umanitare nu au reu?it s? livreze nici m?car un camion cu ajutoare în Gaza, în ciuda afirma?iilor Israelului c? nu exist? restric?ii. Articolul Peste 100 de ONG-uri acuz? Israelul c? folose?te ajutorul umanitar (…) [Read the article in Mediafax]