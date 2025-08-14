Conference League. Spartak Trnava – Universitatea Craiova, în man?a decisiv? pentru calificarea în play-off

Conference League. Spartak Trnava – Universitatea Craiova, în man?a decisiv? pentru calificarea în play-off. Mediafax Universitatea Craiova joac? joi sear?, de la ora 21:30, pe City Arena din Trnava, returul cu Spartak din turul 3 preliminar al Conference League. Oltenii pornesc cu avantajul victoriei clare, cu 3-0, din prima man??, disputat? pe „Ion Oblemenco”. Partida va fi arbitrat? de englezul (…) [Read the article in Mediafax]