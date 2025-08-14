Accident grav în Arad: trei ma?ini implicate, o persoan? încarcerat? ?i trei victime con?tiente
Aug 14, 2025
Mediafax Un accident rutier s-a produs între trei autoturisme, joi seara, la intrarea în ora?ul Lipova din jude?ul Arad. Potrivit primelor informa?ii, o persoan? a r?mas încarcerat? într-unul dintre vehicule. Articolul Accident grav în Arad: trei ma?ini implicate, o persoan? încarcerat? ?i (…)
