Accident grav în Arad: trei ma?ini implicate, o persoan? încarcerat? ?i trei victime con?tiente

Accident grav în Arad: trei ma?ini implicate, o persoan? încarcerat? ?i trei victime con?tiente. Mediafax Un accident rutier s-a produs între trei autoturisme, joi seara, la intrarea în ora?ul Lipova din jude?ul Arad. Potrivit primelor informa?ii, o persoan? a r?mas încarcerat? într-unul dintre vehicule. Articolul Accident grav în Arad: trei ma?ini implicate, o persoan? încarcerat? ?i (…) [Read the article in Mediafax]