Ucraina a atacat o nav? înc?rcat? cu arme iraniene într-un port rusesc în ziua summitului din Alaska
Aug 15, 2025
Mediafax Armata ucrainean? a atacat joi sear? un port rusesc din Astrahan, vizând o nav? cu piese pentru drone ?i muni?ie din Iran, potrivit unui comunicat oficial emis de autorit??ile ucrainene, anun?? SkyNews. Articolul Ucraina a atacat o nav? înc?rcat? cu arme iraniene într-un port rusesc (…)
