Maestrul negociator al Rusiei cunoa?te punctele slabe ale lui Trump ?i va încerca s? le exploateze

Maestrul negociator al Rusiei cunoa?te punctele slabe ale lui Trump ?i va încerca s? le exploateze. Mediafax Vladimir Putin î?i preg?te?te cu aten?ie tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparen?a unor concesii ?i oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Ucraina în termenii Moscovei. Articolul Maestrul negociator al Rusiei cunoa?te punctele slabe ale lui (…) [Read the article in Mediafax]