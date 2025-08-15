R?zboiul din Ucraina, ziua 1269. De la „criminal de r?zboi” la invitat american: Trump îl invit? pe Putin s? ias? din izolare / Lavrov a sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin



R?zboiul din Ucraina, ziua 1269. De la „criminal de r?zboi” la invitat american: Trump îl invit? pe Putin s? ias? din izolare / Lavrov a sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin.

Mediafax Macron ?i Zelenski vor avea o întâlnire dup? summitul Trump-Putin din Alaska Emmanuel Macron ?i Volodimir Zelenski au convenit s? se întâlneasc? dup? summitul din Alaska dintre Donald Trump ?i Vladimir Putin, a relatat, vineri, canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, conform (…)