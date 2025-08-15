Trump spune c? SUA, împreun? cu Europa, ar putea oferi Ucrainei garan?ii de securitate

Trump spune că SUA, împreună cu Europa, ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate. Mediafax Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar putea oferi Ucrainei anumite garanții de securitate, dar nu „în format NATO".