Reac?ie fulger a lui Zelenski dup? ce Trump ?i Putin s-au întâlnit: „În ziua negocierilor, ru?ii continu? s? ucid?”
Aug 15, 2025
Reac?ie fulger a lui Zelenski dup? ce Trump ?i Putin s-au întâlnit: „În ziua negocierilor, ru?ii continu? s? ucid?”.
Mediafax „În ziua negocierilor, ru?ii continu? s? ucid?”, a spus Zelenski de la Kiev dup? ce Trump ?i Putin s-au întâlnit. Articolul Reac?ie fulger a lui Zelenski dup? ce Trump ?i Putin s-au întâlnit: „În ziua negocierilor, ru?ii continu? s? ucid?” apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]