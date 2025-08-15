Liverpool a adus un omagiu lui Diogo Jota ?i fratelui s?u înaintea primului meci al sezonului

Liverpool a adus un omagiu lui Diogo Jota ?i fratelui s?u înaintea primului meci al sezonului. Mediafax Înaintea meciului de debut al sezonului din Premier League, vineri sear?, dintre Liverpool ?i Bournemouth, stadionul Anfield a fost scena unui omagiu emo?ionant adus fostului atacant al lui Liverpool, Diogo Jota, decedat pe 3 iulie într-un accident de ma?in? împreun? cu fratele s?u. (…) [Read the article in Mediafax]