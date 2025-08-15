Echipajul Sta?iei Spa?iale Interna?ionale testeaz? produc?ia de fibr? optic? ?i prepararea de sake

Echipajul Sta?iei Spa?iale Interna?ionale testeaz? produc?ia de fibr? optic? ?i prepararea de sake. Mediafax Astronau?ii de pe Sta?ia Spa?ial? Interna?ional? testeaz? produc?ia de fibr? optic? ?i prepararea de sake în microgravita?ie, explorând atât aplica?ii comerciale, cât ?i posibilit??i de recreere pentru viitorii vizitatori ai Lunii. Articolul Echipajul Sta?iei Spa?iale Interna?ionale (…) [Read the article in Mediafax]