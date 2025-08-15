Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminat? în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati
Aug 15, 2025
Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminat? în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati.
Mediafax Aryna Sabalenka, num?rul 1 mondial în tenisul feminin ?i de?in?toarea trofeului, a fost învins? vineri în sferturile de final? ale turneului WTA 1000 Cincinnati Open de Elena Rybakina, care s-a impus în dou? seturi, 6-1, 6-4. Articolul Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminat? în (…)
[Read the article in Mediafax]