Aryna Sabalenka, liderul mondial, eliminat? în sferturi de Elena Rybakina la Cincinnati. Mediafax Aryna Sabalenka, num?rul 1 mondial în tenisul feminin ?i de?in?toarea trofeului, a fost învins? vineri în sferturile de final? ale turneului WTA 1000 Cincinnati Open de Elena Rybakina, care s-a impus în dou? seturi, 6-1, 6-4.