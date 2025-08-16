Viituri devastatoare în India ?i Pakistan: peste 280 de mor?i ?i mii de persoane evacuate

Viituri devastatoare în India ?i Pakistan: peste 280 de mor?i ?i mii de persoane evacuate. Mediafax Ploile toren?iale din ultimele zile au provocat viituri ?i alunec?ri de teren în India ?i Pakistan, unde cel pu?in 280 de oameni au murit, iar mii au fost for?a?i s? î?i p?r?seasc? locuin?ele, potrivit NBC News. Articolul Viituri devastatoare în India ?i Pakistan: peste 280 de mor?i (…) [Read the article in Mediafax]