Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin despre copiii r?pi?i din Ucraina

Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin despre copiii r?pi?i din Ucraina. Mediafax Prima doamn? a Statelor Unite, Melania Trump, a transmis o scrisoare personal? pre?edintelui rus Vladimir Putin, în care a abordat problema copiilor ucraineni deporta?i în Rusia sau în teritoriile ocupate, potrivit Reuters. Articolul Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir (…) [Read the article in Mediafax]