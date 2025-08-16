Reac?ii dup? întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Schumer ?i al?i democra?i critic? întâlnirea Trump-Putin: „Doar teatru, nu diploma?ie” / Presa ucrainean?: „Dezgust?tor. Ru?inos. Inutil”

Reac?ii dup? întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Schumer ?i al?i democra?i critic? întâlnirea Trump-Putin: „Doar teatru, nu diploma?ie” / Presa ucrainean?: „Dezgust?tor. Ru?inos. Inutil”. Mediafax Întâlnirea din Alaska dintre Trump ?i Putin provoac? reac?ii dure. Presa ucrainean? critic? sever „primirea regeasc?” oferit? liderului rus. Articolul Reac?ii dup? întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Schumer ?i al?i democra?i critic? întâlnirea Trump-Putin: „Doar teatru, nu diploma?ie” (…) [Read the article in Mediafax]