METEO. Cod portocaliu de canicul? în vestul ??rii ?i cod galben de instabilitate în mai multe regiuni
Aug 16, 2025
METEO. Cod portocaliu de canicul? în vestul ??rii ?i cod galben de instabilitate în mai multe regiuni.
Mediafax Administra?ia Na?ional? de Meteorologie a emis pentru perioada 16-18 august avertiz?ri de canicul? ?i instabilitate atmosferic?. Jude?ele Bihor, Arad ?i Timi? sunt sub cod portocaliu de c?ldur?, iar mai multe zone din ?ar? se afl? sub cod galben de instabilitate atmosferic?. Articolul (…)
[Read the article in Mediafax]