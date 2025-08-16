Ministrul Oana ?oiu salut? invita?ia lui Trump c?tre Zelenski pentru o întâlnire la Washington
Aug 16, 2025
Ministrul Oana ?oiu salut? invita?ia lui Trump c?tre Zelenski pentru o întâlnire la Washington.
Mediafax Ministrul român de Externe, Oana ?oiu, a spus c? implicarea SUA ?i a Europei poate ajuta la ob?inerea ?i men?inerea p?cii în Ucraina. Articolul Ministrul Oana ?oiu salut? invita?ia lui Trump c?tre Zelenski pentru o întâlnire la Washington apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]