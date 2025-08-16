Donald Trump ?i liderii europeni au discutat despre garan?iile de securitate pentru Ucraina
Mediafax Dup? summitul Trump-Putin din Alaska, liderii europeni al?turi de Donald Trump au discutat garan?ii de securitate pentru Ucraina, echivalente cu articolul 5 din NATO. Articolul Donald Trump ?i liderii europeni au discutat despre garan?iile de securitate pentru Ucraina apare prima dat? (…)
