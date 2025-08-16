Suceava: Un râs ?inut ca animal de companie a sc?pat pe str?zile ora?ului F?lticeni
Aug 16, 2025
Mediafax Un râs adus de un b?rbat din Ia?i a sc?pat de sub control în F?lticeni, iar autorit??ile recomand? locuitorilor s? fie pruden?i ?i s? anun?e imediat 112 dac? îl observ?. Articolul Suceava: Un râs ?inut ca animal de companie a sc?pat pe str?zile ora?ului F?lticeni apare prima dat? în (…)
