Suceava: Un râs ?inut ca animal de companie a sc?pat pe str?zile ora?ului F?lticeni

Suceava: Un râs ?inut ca animal de companie a sc?pat pe str?zile ora?ului F?lticeni. Mediafax Un râs adus de un b?rbat din Ia?i a sc?pat de sub control în F?lticeni, iar autorit??ile recomand? locuitorilor s? fie pruden?i ?i s? anun?e imediat 112 dac? îl observ?. Articolul Suceava: Un râs ?inut ca animal de companie a sc?pat pe str?zile ora?ului F?lticeni apare prima dat? în (…) [Read the article in Mediafax]