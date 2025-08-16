Br?ila: B?rbat arestat dup? ce ?i-a lovit so?ia cu tigaia ?i a t?iat-o cu cu?itul

Br?ila: B?rbat arestat dup? ce ?i-a lovit so?ia cu tigaia ?i a t?iat-o cu cu?itul. Mediafax Un b?rbat din Berle?ti ?i-a agresat so?ia folosind o tigaie ?i un cu?it, fiind re?inut ini?ial de procuror pentru 24 de ore ?i apoi arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Br?ila pentru tentativ? de omor în familie.